2019-11-17T13:11:16+03:00
Общество

«Я ушла от него»: Ревнивый омич угнал у бывшей авто и сбил ее

Мужчину уже задержали
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шекспировские страсти разыгрались у гостиницы «Молодежная» на Левом берегу. Там омич выяснял отношения со своей девушкой.

Его взбесило, что подруга предложила расстаться. Тогда сибиряк выхватил у нее ключи от иномарки и прыгнул в машину девушки. Она попыталась помешать уехать бывшему, но в итоге оказалась под колесами. Машина проехала по ее ноге.

На крики и шум к парочке прибежал наряд полиции, дежуривший неподалеку. Омич успел скрыться. Заплаканная женщина рассказала о случившемся полицейским.

«Я его знаю, это мой бывший, я узнала, что он наркоман и ушла от него», — рассказала омичка.

Пострадавшую увезли в больницу. Позже нашли и угнанное авто в одном из дворов. Поймали и самого вспыльчивого мужчину. Теперь ему предстоит ответить за свои поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько денег унесли при ограблении банкомата в Омске
Омич погиб в аварии с «пятеркой»
Омич, спасавший свое авто от хлынувшего на дорогу кипятка, обварился и попал в больницу
В ГИБДД не согласны, что Омск встал в огромную пробку из-за их флешмоба
В Омске на видео сняли, как сгорела машина
Отморозка из Омска, проломившего голову младенцу, поймали
«Карма настигла через год»: Омич, оставивший умирать сбитого им пса, разбился на авто
В мэрии признали, что в Омске плохо чистят тротуары от льда
Стал известен размер взятки, за которую задержали высокопоставленного омского следователя
В Омске из банкомата похитили 1 миллион
В Чкаловском поселке омичи остались без тепла из-за прорыва трубы
Омичи могут устроиться программистами с высокой зарплатой
Соцсети: В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные
Особенности порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН
В небе над Омском засняли редкое природное явление
В Омске закрыли опасный завод канифоли, травивший жителей
Омичка, разбила стекла авто своему бывшему, который заблокировал ее в телефоне
В Омске погиб 8-летний ребенок, провалившийся под лед
На видео попало задержание сутенеров, принуждавших омичек к проституции
В Омске из-за аварии на газопроводе эвакуировали жителей
Омскую фирму микрозаймов оштрафовали за кредиты под космические 365%
Дед Мороз поздравит омичей с наступающим Новым годом без снега
Омичей предостерегли выходить на лед водоемов
В омском «Шаге» начался новый набор