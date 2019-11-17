«Я ушла от него»: Ревнивый омич угнал у бывшей авто и сбил ее
Шекспировские страсти разыгрались у гостиницы «Молодежная» на Левом берегу. Там омич выяснял отношения со своей девушкой.
Его взбесило, что подруга предложила расстаться. Тогда сибиряк выхватил у нее ключи от иномарки и прыгнул в машину девушки. Она попыталась помешать уехать бывшему, но в итоге оказалась под колесами. Машина проехала по ее ноге.
На крики и шум к парочке прибежал наряд полиции, дежуривший неподалеку. Омич успел скрыться. Заплаканная женщина рассказала о случившемся полицейским.
«Я его знаю, это мой бывший, я узнала, что он наркоман и ушла от него», — рассказала омичка.
Пострадавшую увезли в больницу. Позже нашли и угнанное авто в одном из дворов. Поймали и самого вспыльчивого мужчину. Теперь ему предстоит ответить за свои поступки.
ИСТОЧНИК KP.RU