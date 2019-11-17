«Я ушла от него»: Ревнивый омич угнал у бывшей авто и сбил ее

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-17T13:11:16+03:00

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Шекспировские страсти разыгрались у гостиницы «Молодежная» на Левом берегу. Там омич выяснял отношения со своей девушкой.

Его взбесило, что подруга предложила расстаться. Тогда сибиряк выхватил у нее ключи от иномарки и прыгнул в машину девушки. Она попыталась помешать уехать бывшему, но в итоге оказалась под колесами. Машина проехала по ее ноге.

На крики и шум к парочке прибежал наряд полиции, дежуривший неподалеку. Омич успел скрыться. Заплаканная женщина рассказала о случившемся полицейским.

«Я его знаю, это мой бывший, я узнала, что он наркоман и ушла от него», — рассказала омичка.

Пострадавшую увезли в больницу. Позже нашли и угнанное авто в одном из дворов. Поймали и самого вспыльчивого мужчину. Теперь ему предстоит ответить за свои поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU