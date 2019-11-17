Омич погиб в аварии с «пятеркой»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-17T09:21:17+03:00

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Серьезная авария случилась в эти выходные в Омске. На улице Серова столкнулись две машины. 67-летний водитель «Хендай Солярис» ехал в сторону улицы Федора Крылова. В какой-то момент он выскочил на встречку. В итоге иномарка влетела на полном ходу в «пятерку», которой управлял 33-летний омич.

Удар был очень сильным. Обломки машин разлетелись по дороге на десятки метров. Пенсионер, устроивший аварию, скончался еще до приезда бригады врачей. В Госавтоинспекции проводят проверку, хотя виновник ДТП очевиден.

ИСТОЧНИК KP.RU