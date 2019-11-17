В ГИБДД не согласны, что Омск встал в огромную пробку из-за их флешмоба

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-17T06:29:18+03:00

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Море негатива от омичей получили власти и ГИБДД в пятницу 15 ноября. Из-за акции памяти по погибшим в ДТП в городе решили перекрыть движение в самом центре. В час-пик нельзя было проехать через Соборную площадь и по Любинскому проспекту. Город встал в 9-балльные пробки. Омичи критиковали ГИБДД и чиновников за выбор времени и места для флешмоба. Госавтоинспекция ответила на претензии автомобилистов. В ведомстве считают, что проезд в Омске был свободен.

– В настоящий момент мне периодически скидывают информацию, что в принципе центр города свободен для движения, он в обычном режиме двигается, – цитирует РИА "Омск-Информ" начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Омской области Наталью Бобылеву. – Очень много негатива было в социальных сетях, но главное, что это обсуждается, и, возможно, кто-то хоть на секунду задумается, что нарушение ПДД – это смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU