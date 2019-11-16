2019-11-16T12:00:08+03:00
Происшествия

В Омске на видео сняли, как сгорела машина

Все случилось в Нефтяниках [видео]
Станислав МУХИН
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ЧП произошло вечером 15 ноября в городке Нефтяников. На улице Заозерная перед перекрестком с проспектом Королева вспыхнула машина. Объятую пламенем иномарку сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что владелец авто уже даже не пытается тушить машину. Слишком большое пламя. Сбить его, скорее всего, своими силами так и не получилось.

На ролике видно, что рядом с машиной на земле стоят два использованных огнетушителя. Владельцу авто оставалось лишь наблюдать, как догорает его авто. Из-за чего произошло возгорание, не сообщается. При пожаре никто не пострадал. А вот иномарка восстановлению уже не подлежит.

На улице Заозерная горит машина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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