В Омске на видео сняли, как сгорела машина

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-16T12:00:08+03:00

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ЧП произошло вечером 15 ноября в городке Нефтяников. На улице Заозерная перед перекрестком с проспектом Королева вспыхнула машина. Объятую пламенем иномарку сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что владелец авто уже даже не пытается тушить машину. Слишком большое пламя. Сбить его, скорее всего, своими силами так и не получилось.

На ролике видно, что рядом с машиной на земле стоят два использованных огнетушителя. Владельцу авто оставалось лишь наблюдать, как догорает его авто. Из-за чего произошло возгорание, не сообщается. При пожаре никто не пострадал. А вот иномарка восстановлению уже не подлежит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/744146" frameborder="0"></iframe> На улице Заозерная горит машина.

ИСТОЧНИК KP.RU