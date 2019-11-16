В Омске на видео сняли, как сгорела машина
ЧП произошло вечером 15 ноября в городке Нефтяников. На улице Заозерная перед перекрестком с проспектом Королева вспыхнула машина. Объятую пламенем иномарку сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что владелец авто уже даже не пытается тушить машину. Слишком большое пламя. Сбить его, скорее всего, своими силами так и не получилось.
На ролике видно, что рядом с машиной на земле стоят два использованных огнетушителя. Владельцу авто оставалось лишь наблюдать, как догорает его авто. Из-за чего произошло возгорание, не сообщается. При пожаре никто не пострадал. А вот иномарка восстановлению уже не подлежит.
На улице Заозерная горит машина.
ИСТОЧНИК KP.RU