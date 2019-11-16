2019-11-16T08:57:42+03:00
Происшествия

Отморозка из Омска, проломившего голову младенцу, поймали

Он находился в федеральном розыске
Станислав МУХИН
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ФОТО: Полиция Нового УренгояФОТО: Полиция Нового Уренгоя
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Дикая история произошла в Новом Уренгое еще в начале ноября. Там местная жительница оставила младенца со своим сожителем - уроженцем Омска. Однако когда женщина вернулась, ребенок уже был при смерти. Из-за плача малыша отморозок сильно ударил его головой. Врачи диагностировали у ребенка тяжкий вред здоровью - перелом затылочной кости черепа.

Сам изувер скрылся, его сразу же объявили в федеральный розыск. Правда, бегал сибиряк недолго. Как сообщает «Север-Пресс», отморозка уже задержали. Где и при каких обстоятельствах, силовики не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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