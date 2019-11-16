2019-11-16T07:44:20+03:00
Общество

«Карма настигла через год»: Омич, оставивший умирать сбитого им пса, разбился на авто

Его машина восстановлению не подлежит
Станислав МУХИН
Поделиться:
Машина теперь груда металла.Машина теперь груда металла.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Получила продолжение история об омиче, который год назад на своей "Тойоте" сбил пса в центре Омска. По рассказам очевидцев, сибиряк вышел из авто, подобрал бампер и уехал. В это время рядом лежал умирающий пес и скулил. В клинику животное доставили неравнодушные прохожие.

- Где же ваша душа? - писали тогда зоозащитники.

И вот теперь им стало известно, что эта же самая машина попала в серьезную аварию. В интернете они увидели сильно разбитую "Тойоту" с теми же самыми номерами. О состоянии водителя ничего не сообщается, но омичи считают, что таким образом сибиряка, сбившего пса, настигла карма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске на видео сняли, как сгорела машина
Отморозка из Омска, проломившего голову младенцу, поймали
В мэрии признали, что в Омске плохо чистят тротуары от льда
Стал известен размер взятки, за которую задержали высокопоставленного омского следователя
В Омске из банкомата похитили 1 миллион
В Чкаловском поселке омичи остались без тепла из-за прорыва трубы
Омичи могут устроиться программистами с высокой зарплатой
Соцсети: В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные
Особенности порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН
В небе над Омском засняли редкое природное явление
В Омске закрыли опасный завод канифоли, травивший жителей
Омичка, разбила стекла авто своему бывшему, который заблокировал ее в телефоне
В Омске погиб 8-летний ребенок, провалившийся под лед
На видео попало задержание сутенеров, принуждавших омичек к проституции
В Омске из-за аварии на газопроводе эвакуировали жителей
Омскую фирму микрозаймов оштрафовали за кредиты под космические 365%
Дед Мороз поздравит омичей с наступающим Новым годом без снега
Омичей предостерегли выходить на лед водоемов
В омском «Шаге» начался новый набор