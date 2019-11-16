«Карма настигла через год»: Омич, оставивший умирать сбитого им пса, разбился на авто

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-16T07:44:20+03:00

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Получила продолжение история об омиче, который год назад на своей "Тойоте" сбил пса в центре Омска. По рассказам очевидцев, сибиряк вышел из авто, подобрал бампер и уехал. В это время рядом лежал умирающий пес и скулил. В клинику животное доставили неравнодушные прохожие.

- Где же ваша душа? - писали тогда зоозащитники.

И вот теперь им стало известно, что эта же самая машина попала в серьезную аварию. В интернете они увидели сильно разбитую "Тойоту" с теми же самыми номерами. О состоянии водителя ничего не сообщается, но омичи считают, что таким образом сибиряка, сбившего пса, настигла карма.

ИСТОЧНИК KP.RU