В мэрии признали, что в Омске плохо чистят тротуары от льда

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-16T07:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за сложных погодных условий дорожки в Омске превратились в каток. По некоторым пешеходным тротуарам невозможно идти. Скользко так, что омичи падают. В травпунктах уже сообщили, что поток пациентов вырос на 20-30%. В основном это люди, упавшие на улице. Тем не менее, многие дорожки не посыпают песком. Из-за этого чиновники и коммунальщики уже получили свою порцию критики.

Признали плохую уборку улиц от гололеда и власти. Там пообещали активизировать эту работу. Письма уже получили управляющие компании, которые так же обязаны посыпать дорожки песком от гололеда.

- Если по содержанию проезжей части городских дорог замечаний практически нет, в том числе со стороны ГИБДД, то состояние тротуаров, подходов к многоквартирным домам, социальным, торговым объектам, к различным учреждениям вызывает заслуженную критику. Работу необходимо активизировать, – цитирует пресс-служба омской мэрии первого замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова.

ИСТОЧНИК KP.RU