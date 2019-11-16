2019-11-16T07:04:36+03:00
Общество

В мэрии признали, что в Омске плохо чистят тротуары от льда

Пешеходные дорожки превратились в каток, но власти обещают исправиться
Станислав МУХИН
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Некоторые пешеходные дорожки превратились в каток.Некоторые пешеходные дорожки превратились в каток.Фото: ВКонтакте
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Из-за сложных погодных условий дорожки в Омске превратились в каток. По некоторым пешеходным тротуарам невозможно идти. Скользко так, что омичи падают. В травпунктах уже сообщили, что поток пациентов вырос на 20-30%. В основном это люди, упавшие на улице. Тем не менее, многие дорожки не посыпают песком. Из-за этого чиновники и коммунальщики уже получили свою порцию критики.

Признали плохую уборку улиц от гололеда и власти. Там пообещали активизировать эту работу. Письма уже получили управляющие компании, которые так же обязаны посыпать дорожки песком от гололеда.

- Если по содержанию проезжей части городских дорог замечаний практически нет, в том числе со стороны ГИБДД, то состояние тротуаров, подходов к многоквартирным домам, социальным, торговым объектам, к различным учреждениям вызывает заслуженную критику. Работу необходимо активизировать, – цитирует пресс-служба омской мэрии первого замдиректора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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