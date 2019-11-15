В небе над Омском засняли редкое природное явление

15 Нояб. 11:28 2019-11-15T11:28:04+03:00

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Свидетелями необычного природного явления могли стать омичи накануне. В небе над городом некоторые заметили очень редкие облака. По словам очевидца, они очень напоминали "крылья Феникса". Снимками явления сибиряк поделился в социальных сетях. На фото действительно красивые облака.

- Наблюдалось оно около Солнца на грядах нитевидных, сверкающих белым, перисто-высококучевых облаков, периодически принимающих линзообразную форму, которые быстро проносились, подгоняемые северо-восточным ветром, - написал автор фото.

Омичи согласились с ним, отметив, что природное явление действительно очень красивое. Правда, наблюдать за ним можно было недолго. Через 10-15 минут необычные облака так же быстро исчезли, как и появились.

ИСТОЧНИК KP.RU