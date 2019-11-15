2019-11-15T11:28:04+03:00
Общество

В небе над Омском засняли редкое природное явление

Сибиряки заметили над городом необычные облака [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Природное явление продолжалось не долго.Природное явление продолжалось не долго.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Свидетелями необычного природного явления могли стать омичи накануне. В небе над городом некоторые заметили очень редкие облака. По словам очевидца, они очень напоминали "крылья Феникса". Снимками явления сибиряк поделился в социальных сетях. На фото действительно красивые облака.

- Наблюдалось оно около Солнца на грядах нитевидных, сверкающих белым, перисто-высококучевых облаков, периодически принимающих линзообразную форму, которые быстро проносились, подгоняемые северо-восточным ветром, - написал автор фото.

Омичи согласились с ним, отметив, что природное явление действительно очень красивое. Правда, наблюдать за ним можно было недолго. Через 10-15 минут необычные облака так же быстро исчезли, как и появились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске на видео сняли, как сгорела машина
Отморозка из Омска, проломившего голову младенцу, поймали
«Карма настигла через год»: Омич, оставивший умирать сбитого им пса, разбился на авто
В мэрии признали, что в Омске плохо чистят тротуары от льда
Стал известен размер взятки, за которую задержали высокопоставленного омского следователя
В Омске из банкомата похитили 1 миллион
В Чкаловском поселке омичи остались без тепла из-за прорыва трубы
Омичи могут устроиться программистами с высокой зарплатой
Соцсети: В Омске теплые остановки облюбовали пьяные и бездомные
Особенности порядка предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН
В Омске закрыли опасный завод канифоли, травивший жителей
Омичка, разбила стекла авто своему бывшему, который заблокировал ее в телефоне
В Омске погиб 8-летний ребенок, провалившийся под лед
На видео попало задержание сутенеров, принуждавших омичек к проституции
В Омске из-за аварии на газопроводе эвакуировали жителей
Омскую фирму микрозаймов оштрафовали за кредиты под космические 365%
Дед Мороз поздравит омичей с наступающим Новым годом без снега
Омичей предостерегли выходить на лед водоемов
В омском «Шаге» начался новый набор