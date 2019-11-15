2019-11-15T10:24:30+03:00
Происшествия

Омичка, разбила стекла авто своему бывшему, который заблокировал ее в телефоне

Теперь у женщины проблемы
Станислав МУХИН
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Так сибирячка выместила свою злость.Так сибирячка выместила свою злость.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Неприятную новость жителю Называевска сообщили соседи. На машине омича, припаркованной около дома, неизвестные побили стекла. Его Toyota Cresta нанесли значительный ущерб. Владелец иномарки обратился в полицию. Когда силовики стали спрашивать, кто мог насолить омичу, он вспомнил: накануне происшествия с ним настойчиво пыталась связаться бывшая сожительница. Но он ее заблокировал в телефоне и разговора у них не получилось.

Полицейские проверили эту версию. Бывшая сожительница сибиряка во всем созналась. Теперь ей грозит уголовное дело.

- 35-летняя жительница Называевска призналась, что ночью не дозвонилась до своего бывшего и поехала к его дому, а когда никого там не застала, то выместила зло на машине. Бейсбольную биту, которой и наносились повреждения, у нее изъяли, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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