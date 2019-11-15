В Омске погиб 8-летний ребенок, провалившийся под лед

15 Нояб. 09:32 2019-11-15T10:07:05+03:00

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Трагедией закончилась детская шалость. 8-летний мальчик во время прогулки с друзьями вышел на тонкий лед реки Омь около Октябрьского моста. В какой-то момент раздался хруст, и ребенок неожиданно оказался в воде. Все случилось мгновенно - спасти школьника не смогли - он утонул.

Поблизости не оказалось взрослых. Водолазы достали тело уже мертвого ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Это первая трагедия в осенне-зимний период этого года. Ранее экстренные службы предупреждали об опасности выхода еще тонкого и не окрепшего льда.

Силовики уже начали проверку.

- В момент происшествия отец мальчика был на работе, а мама – в больнице на стационарном лечении, - уточнили подробности трагедии в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU