2019-11-15T08:56:11+03:00
Происшествия

На видео попало задержание сутенеров, принуждавших омичек к проституции

От девушек они требовали платить за защиту и угрожали убийством
Станислав МУХИН
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На поток поставили свой бизнес вымогатели и сутенеры из Омска. В полицию обратились две девушки, которые заявили, что группа людей требует от них деньги. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью выяснили: банда занималась вовлечением омичек в проституцию. Их они, как правило, подыскивали в ночных клубах. После этого под угрозами расправы они вымогали у девушек деньги за защиту.

- Лидером группы является 48-летний житель Кировского округа, ранее судимый за вымогательства. Активные участники организованной группы задержаны по местам проживания на территории города Омска оперативниками при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Омской области, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по Омской области.

Главаря банды сутенеров и вымогателей арестовали. Заведены уголовные дела. Участникам банды грозит до 7 лет тюрьмы.

Задержание вымогателей в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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