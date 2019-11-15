2019-11-15T07:59:50+03:00
Происшествия

В Омске из-за аварии на газопроводе эвакуировали жителей

Все случилось в районе Порт-Артура
Станислав МУХИН
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Людей пришлось эвакуировать.Людей пришлось эвакуировать.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Сильный запах газа вдруг почувствовали жители частного сектора на окраине Омска. В район улиц 1 Мая и 11-й Марьяновской выехали спасатели. Осмотр газопровода подтвердил опасения омичей. Сотрудники МЧС заметили повреждения в трубе. Из-за чего произошла авария, не сообщается. По информации ведомства, жителей нескольких домов, находящихся рядом с местом неисправности, пришлось эвакуировать.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, никто из людей не пострадал. Уже через час авария на газопроводе в частном секторе была устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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