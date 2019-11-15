2019-11-15T07:36:32+03:00
Общество

Омскую фирму микрозаймов оштрафовали за кредиты под космические 365%

За это ростовщики заплатят 100 тысяч рублей штрафа
Станислав МУХИН
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За год сумма займа вырастала 3,5 раза.За год сумма займа вырастала 3,5 раза.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Под дикий процент давали деньги в долг в Шербакульском районе Омской области. В рекламе кредитов сообщалось: взять нужную сумму можно лишь под 1%. Однако информации, что речь идет о дневной процентной ставке в ней не было. В итоге за год могло набежать до 365%! Расчет, конечно, был на пожилых людей, которые не станут разбираться в тонкостях договоров.

На драконовский процент микрофинансовой организации обратили внимание в областной прокуратуре. Там усмотрели нарушение законодательства в сфере микрофинансовой деятельности.

– В объявлении, размещенном в местном печатном издании, отсутствовали условия, влияющие на полную стоимость займа, который мог составлять более 365 % годовых от его суммы, – рассказали подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге кредитную организацию оштрафовали на 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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