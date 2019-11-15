Дед Мороз поздравит омичей с наступающим Новым годом без снега
Уже 18 ноября в Омске пройдет первый праздник с участием Деда Мороза. Его проведут общественники КТОС. Правда, время для этого праздника выбрано крайне неудобное. Омичей приглашают 18 ноября в 13:00 в сквер имени Дзержинского напротив мэрии.
- Принять участие в хороводе, подарить открытку Деду Морозу, сделать с ним селфи сможет любой желающий. Главное условие флешмоба — это хорошее настроение, - уточнили в пресс-службе омской мэрии.
Правда, водить хоровод и поздравлять с наступающим Новым годом сибирякам придется друг друга в нетипичных условиях. В Омске до сих пор не выпал снег. И в ближайшие дни его не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU