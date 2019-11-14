«Мне вас не жалко»: Папа мальчика, которого в омском садике заставили доставать игрушки из унитаза, высказался об увольнении воспитателя

14 Нояб. 09:02 2019-11-14T09:02:14+03:00

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Скандал разразился в омском садике №344. Там папа одного из детей пожаловался на неадекватные действия воспитателя. Вместо обеда она заставила одного из ребятишек доставать из унитаза голыми руками игрушки, выброшенные другими малышами. Так она хотела наказать хулиганов. Но разбираться, кто это сделал и долго думать, как повлиять на ситуацию, педагог не стала.

Отец ребенка обратился в департамент образования. Там быстро отреагировали на жалобу. В итоге воспитателя уволили. Папа мальчика уже прокомментировал новость об уходе педагога.

- Честно - не жалко. Мы 2 года пытались «разруливать» и «уживаться» с ней, - сказал папа мальчика Никита Мисюров. – Уволившейся искренне советую пересмотреть профессиональный приоритеты и найти работу, не связанную с необходимостью ежедневно пытаться управлять активной массой малолетних пацанов. Это явно не ваше. Остальным родителям - внимательно прислушиваться к своим детям и находить время разбираться в проблемах, в которых уж совсем не хочется разбираться.

ИСТОЧНИК KP.RU