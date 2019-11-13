В Омске отремонтировали лишь половину фасадов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-13T11:21:14+03:00

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Крайне медленно и с массой проблем продвигается реконструкция фасадов в Омске. На эти цели в рамках подготовки города к Форуму России и Казахстана власти получили 1 миллиард федеральных средств. Большую часть фасадов планировалось сделать к 1 сентября, а остальное доделать к визиту в Омск двух президентов - 7 ноября.

Однако даже по состоянию на сейчас выполнено около половины работ. Если быть точными - 47%. Всего должны были сделать 169 домов, а готово - только 75. При этом власти неоднократно переносили конечный срок окончания ремонта. Последняя дата - 6 декабря. Но даже к ней такими темпами строители вряд ли успеют. И есть серьезный риск того, что омским чиновникам придется возвращать часть федеральных средств. Освоить весь миллиард по закону необходимо до 31 декабря 2019 года.

Отдельная тема - качество работ. О всех проблемах при ремонте "Комсомолка" подробно писала. Признают сложности и в мэрии.

- Честно скажу, что режим авральный, и я не могу сказать, что по все объектам стопроцентно не будет выявлено недостатков даже в следующем году, - цитирует РИА "Омск-Информ" замдиректора департамента городского хозяйства Николая Машкова. Именно поэтому будет привлечен строительный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU