Прокуратура требует закрыть асфальтовый завод, загрязняющий омский воздух
Ведомство обратилось в суд
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Отправляло жизнь омичей в прямом смысле предприятие по производству асфальта в поселке Горячие ключи. Никто из руководства организации не контролировал выбросы и как ее работа влияет на экологию. Это установила проверка природоохранной прокуратуры. Причем ранее асфальтовую установку уже штрафовали, но ситуация не изменилась.
В итоге ведомство подало документы в суд, где требует приостановить деятельность предприятия. Свою работу оно сможет продолжить лишь после устранения нарушений - когда появится контроль за выбросами.
ИСТОЧНИК KP.RU