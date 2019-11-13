2019-11-13T11:46:34+03:00
Общество

Прокуратура требует закрыть асфальтовый завод, загрязняющий омский воздух

Ведомство обратилось в суд
Станислав МУХИН
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Отправляло жизнь омичей в прямом смысле предприятие по производству асфальта в поселке Горячие ключи. Никто из руководства организации не контролировал выбросы и как ее работа влияет на экологию. Это установила проверка природоохранной прокуратуры. Причем ранее асфальтовую установку уже штрафовали, но ситуация не изменилась.

В итоге ведомство подало документы в суд, где требует приостановить деятельность предприятия. Свою работу оно сможет продолжить лишь после устранения нарушений - когда появится контроль за выбросами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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