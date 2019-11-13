Омич застрелил друга на охоте
Трагедией закончилась вылазка на охоту для двоих приятелей неподалеку от Тюкалинска. Мужчины основательно подготовились к ней, взяли даже квадроцикл. На нем-то один из приятелей и начал гнать лося на своего напарника, который ждал дичь в засаде. Но забыл сделать важную вещь: не включил фары на квадроцикле. Это и стоило ему жизни.
Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе следственного комитета, один из охотников выстрелил на шум зверя. Но случайно попал прямо в голову приятелю. Тот скончался на месте - шансов выжить у него не было. Следком уже завел уголовное дело на охотника за причинение смерти по неосторожности.
Добавим, что в Омской области в этом году это уже далеко не первый подобный случай трагедии на охоте.
ИСТОЧНИК KP.RU