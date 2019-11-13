В Омской области после страшного ДТП вспыхнула фура

СЕГОДНЯ 07:34 2019-11-13T07:34:02+03:00

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Жуткая авария произошла в Любинской районе на федеральной трассе Омск — Тюмень в Любинском районе поблизости от Политотдела. В ДТП попали два грузовика. Удар был такой силы, что после аварии одна из фур загорелась. Пришлось перекрывать трассу на какое-то время. На место происшествия вызывали скорую и пожарные расчеты. Машину тушили 6 спасателей.

По информации МЧС по Омской области, обошлось без погибших. Одного из водителей доставили в больницу. Судя по снимкам, фура выгорела полностью. На дорогах Омской области сильный гололед, который и мог спровоцировать эту страшную аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU