2019-11-13T07:07:55+03:00
Общество

Омск, превратившийся в каток, экстренно посыпают песком

В городе сильный гололед
Станислав МУХИН
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На дорогах и на тарссе очень скользко.На дорогах и на тарссе очень скользко.Фото: ВКонтакте
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Почти сутки в Омске идет ледяной дождь. Температура воздуха при этом то поднимается до нуля, то опускается в минус. Из-за этого все дороги и деревья покрыло тонкой ледяной коркой. В городе сильный гололед и много мелких аварий. Утром были 9-балльные пробки. Дорожники экстренно посыпают улицы реагентами.

- В связи с ухудшением погодных условий – выпадением дождя и мокрого снега – организована работа по ликвидации гололеда, который образовался с самого утра. Мы были к этому готовы: дежурные смены вышли на работы в 5 утра. В плановом режиме на автомагистрали была выведена пескоразбрасывательная техника, – цитирует пресс-служба омской мэрии начальника контрольно-диспетчерской службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Анатолия Бакланова.

Коммунальщики пообещали и дальше обрабатывать дороги в случае ухудшения погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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