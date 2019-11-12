Эксперт рассказал, почему в Омске низкие зарплаты

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-12T13:17:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из рейтингов включили в список самых худших городов. Туда мы попали наравне с Норильском, Воркутой и Магнитогорском. Помимо плохой экологии в вину Омску поставили и низкие зарплаты. Один из бывших руководителей налоговой службы Омской области Сергей Евсеенко рассказал, почему в нашем регионе такие получки. Причиной он считает филиализацию. Большинство крупных предприятий имеют в Омске лишь филиалы, вся операционная деятельность проходит в других городах - Москве, Санкт-Петербурге. Там же сидит и весь высокооплачиваемый менеджмент.

- «Омскшина», нефтезавод, продолжать можно бесконечно. Представительства крупных холдингах на местах выполняют функции цехов, они даже не продают конечный продукт. Весь менеджмент в другом месте, - рассуждает политолог и экономист Сергей Евсеенко. – В Омске нет компаний с административным центром у нас. А это значит, что рабочая сила на территориях не может быть высокооплачиваемой. Потому и зарплаты у нас такие низкие. К тому же районный коэффициент в Омской области самый маленький в Сибири, а это 15% размера получки.

ИСТОЧНИК KP.RU