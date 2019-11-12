Стала известна стоимость билетов в омский «Эрмитаж»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-12T12:18:47+03:00

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В Омске заработал «Эрмитаж-Сибирь», который строили около 5 лет. Первыми гостями нового музея, напомним, стали президенты России и Казахстана - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приезжавшие в наш город на Форум. Омичи активно покупают билеты в новый музей. Его уже посетили более 3 тысяч человек.

«Эрмитаж-Сибирь» подготовил выставку оружия. Омичи смогут увидеть Там они смогут увидеть уникальную саблю Николая I и кинжал бронзового века, которому, как считают специалисты, тысячи лет.

Стала известна и цена билетов. Взрослый билет стоит 300 рублей, студенческий – 150, для пенсионеров – 70, для школьников – 50 рублей. Посещение выставок для детей младше 7 лет – бесплатно. Их можно купить в кассах или через сайт омского музея имени Врубеля.

ИСТОЧНИК KP.RU