2019-11-12T12:18:47+03:00
Общество

Стала известна стоимость билетов в омский «Эрмитаж»

Там они смогут увидеть уникальную саблю Николая I и кинжал бронзового века
Станислав МУХИН
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Первыми гостями нового музея стали президенты Путин и Токаев.Первыми гостями нового музея стали президенты Путин и Токаев.Фото: Facebook
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В Омске заработал «Эрмитаж-Сибирь», который строили около 5 лет. Первыми гостями нового музея, напомним, стали президенты России и Казахстана - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, приезжавшие в наш город на Форум. Омичи активно покупают билеты в новый музей. Его уже посетили более 3 тысяч человек.

«Эрмитаж-Сибирь» подготовил выставку оружия. Омичи смогут увидеть Там они смогут увидеть уникальную саблю Николая I и кинжал бронзового века, которому, как считают специалисты, тысячи лет.

Стала известна и цена билетов. Взрослый билет стоит 300 рублей, студенческий – 150, для пенсионеров – 70, для школьников – 50 рублей. Посещение выставок для детей младше 7 лет – бесплатно. Их можно купить в кассах или через сайт омского музея имени Врубеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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