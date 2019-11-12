Эколог - об Омске в рейтинге жутких городов: Мы не худшие, но люди не верят власти, сулящей перспективы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-12T10:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты "РИА-Недвижимость" недавно включили Омск в список 7 худших городов. Их авторы назвали жуткими и непригодными для жизни. В них все плохо с экологией, зарплатами и оттоком населения. Выводы социологов прокомментировали и омские эксперты.

- Омичи часто сравнивают себя с соседями – Новосибирском, Красноярском. Но проводить прямую аналогию между городами неправильно, - комментирует ситуацию эколог Сергей Костарев. – Как все устроено в жизни: в противовес к плохой экологии должна быть некая концепция благоустройства или какой-то экономический стимул. Условно: я живу в грязном месте, но зато получаю хорошую зарплату или другие выгоды. Но, к сожалению, в Омске ничего этого нет. Сибирь само по себе, мягко говоря, сложное место для жизни. Но печально, что у Омска нет перспектив. Именно поэтому люди уезжают.

По словам Костарева, главные проблемы города - нерешенная ситуация с мусорными полигонами, выбросы в атмосферу и загрязненный Иртыш. Из-за них, по его мнению, омичи не верят даже властям, которые обещают радужные перспективы жителям. Как итог: только в 2018 году из Омской области уехало более 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU