Приставы наказали коммунальщиков, которые оставили омича на год без воды

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-12T10:02:25+03:00

Они не хотели заключать с ним договор

Изменить размер текста: A A

Настоящую войну за право получить воду в доме пришлось вести жителю Лузино. Коммунальщики отказывались подключать его здание к центральному водопроводу. В итоге омичу пришлось писать жалобы в инстанции. К делу подключились приставы.

- Обратившийся в суд гражданин, являющийся собственником жилого дома, пояснил, что ранее направлял заявление в ООО «Коммуналсервис» о присоединении его дома к централизованной системе водоснабжения, но получил отказ, по его мнению, необоснованный, - рассказали в пресс-службе омских приставов.

После того, как компанию предупредили о штрафе в 50 тысяч, они все-таки заключили с омичом договор. И в его доме появилась вода.

ИСТОЧНИК KP.RU