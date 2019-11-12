Приставы наказали коммунальщиков, которые оставили омича на год без воды
Настоящую войну за право получить воду в доме пришлось вести жителю Лузино. Коммунальщики отказывались подключать его здание к центральному водопроводу. В итоге омичу пришлось писать жалобы в инстанции. К делу подключились приставы.
- Обратившийся в суд гражданин, являющийся собственником жилого дома, пояснил, что ранее направлял заявление в ООО «Коммуналсервис» о присоединении его дома к централизованной системе водоснабжения, но получил отказ, по его мнению, необоснованный, - рассказали в пресс-службе омских приставов.
После того, как компанию предупредили о штрафе в 50 тысяч, они все-таки заключили с омичом договор. И в его доме появилась вода.
ИСТОЧНИК KP.RU