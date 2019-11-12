2019-11-12T08:55:49+03:00
Происшествия

В Омске у бывшего полицейского забрали авто, так как оно слишком дорогое

Стоимость иномарки превысила доход всей семьи силовика за 3 года
Станислав МУХИН
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Любовь к дорогим машинам вышла боком омскому полицейскому. У него начались серьезные проблемы. Камнем раздора стал дорогой BMW 520d xDrive 2017 года выпуска. Но сотрудник дежурной части не долго радовался приобретению. На покупку обратили внимание в областной прокуратуре. Они выяснили, что стоимость машины превышает доход полицейского и его жены за 3 года. Не смог объяснить, откуда взял деньги на покупку, и сам владелец иномарки. В итоге от него потребовали сдать машину в доход государства.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области, основанием для требования выступает закон о противодействии коррупции. BMW был зарегистрирован на жену полицейского. Сейчас на иномарку наложен арест, идут разбирательства в судах, а сам силовик уже уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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