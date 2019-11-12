2019-11-12T05:03:19+03:00
Общество

В Омске хотят запустить еще один рейс в Казахстан

Помимо Нур-Султана самолеты могут летать еще и в Караганду
Станислав МУХИН
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Стало известно о возможном запуске еще одного нового рейса. Сейчас зарубежной направление из нашего города только одно. Самолеты летают в столицу Казахстана - в Нур-Султан. Видимо, прошедший в Омске Форум России и Казахстана, дал свои плоды: заговорили о возможном запуске еще одного рейса в соседнюю страну.

Как сообщает «РИА Омск-Информ», появилась информация о том, что Росавиация выдала авиакомпании «ИрАэро» допуск к выполнению регулярных международных воздушных перевозок из Омска в Караганду. Правда, это вовсе не означает, что рейс точно появится. На практике часто бывает, что авиакомпания меняет свои планы и от этого направления отказываются. Когда могут запустить самолеты в этот город, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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