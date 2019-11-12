Омич на джипе насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-12T08:15:07+03:00

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Трагедия произошла в омских Нефтяниках вечером 11 ноября. Внедорожник "Ниссан" ехал по улице Блюхера. Дорогу попыталась перейти пожилая женщина. Причем пешеход все делала по правилам и шла по "зебре". Однако попытка перейти улицу закончилась для пенсионерки печально. Женщину сбил водитель внедорожника. Шансов выжить у нее не было - пешеход погиб на месте.

Все случилось на глазах прохожих. Несколько минут тело погибшей пенсионерки пролежало прямо под окнами одного из жилых домов. Фото с места ДТП появилось в социальных сетях.

В ГИБДД уже заявили, что водитель в момент аварии был трезв. Однако ответственности с него это никак не снимает.

ИСТОЧНИК KP.RU