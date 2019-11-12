«Эрмитаж-Сибирь» за первые выходные посетили уже более 3 тысяч омичей

СЕГОДНЯ 06:53 2019-11-12T06:53:16+03:00

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На прошлой неделе, наконец, заработал «Эрмитаж-Сибирь». Его строили несколько лет. Первыми гостями нового музея стали президенты России и Казахстана - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. И, кажется, это только подстегнуло интерес омичей. Горожане активно идут на выставку в «Эрмитаж-Сибирь».

Только за первые три дня новый музей посетили больше 3 тысяч горожан. Сибиряки активно покупают билеты и идут на выставку оружия «Сжимая рукоять меча…» из Санкт-Петербурга. Могут омичи посмотреть выставку картин омских художников. Обе экспозиции проработают аж до мая следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU