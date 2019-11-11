2019-11-11T14:29:37+03:00
Общество

В Омске площадь у Речного вокзала украсили 14 светящихся шаров

Площадь украсили к новогодним праздникам [фото]
Станислав МУХИН
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Омичам инсталляция понравилась.Омичам инсталляция понравилась.Фото: ВКонтакте
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Необычно в этом году выглядит площадь у Речного вокзала. В этот раз городские власти решили украсить ее. В итоге вокруг шара основателю города Бухгольца появились новые гирлянды. Чтобы поддержать тематику, их оформили в виде светящихся шаров. Как выяснилось, проект оплатили омские предприниматели. Омичам украшение площади у Речного вокзала понравилось.

- Этот небольшой, но яркий проект Администрации Омска и представителей бизнеса реализован за счёт внебюджетных средств. Шары будут украшать территорию и после Нового года, - рассказала "Комсомолке" в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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