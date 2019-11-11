Стало известно, когда в Омской области ударят 20-градусные морозы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-11T13:53:32+03:00

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Зима никак не придет в Омскую область. До сих пор в городе не лег снег, хотя в прошлом году, по информации мэрии, на снежные полигоны было вывезено 6 тысяч осадков с улиц. Помнят омичи и аномально теплый октябрь, в первые числа которого температура достигала ...+20 градусов. Но сейчас на Сибирь надвигается похолодание.

Похолодание ждем омичей со вторника. Температура днем понизится до ...-10. А вот ночью со среды на четверг 14 ноября синоптики обещают до ...-21 при прояснении. Правда, зима и после этого все равно отступит. По данным метеорологов, в выходные в Омске вновь потеплеет до ...0. Снега на это неделе тоже ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU