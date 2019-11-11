Омич, севший пьяным за руль и навравший об угоне авто, попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-11T13:22:50+03:00

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Ударно отметил выходные 40-летний житель Горьковского района. После выпитого душа, видимо, захотела приключений. Сибиряк сел нетрезвым за руль «Лада Приора» и поехал кататься по округе. На виляющий автомобиль обратили внимание сотрудники ДПС. Они попытались остановить подозрительную легковушку, но водитель попытался скрыться. Он проехал несколько улиц, заглушил машины и попытался скрыться бегом. Но все-таки был задержан и доставлен в отделение. Там приключения омича продолжились.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, от медицинского освидетельствования сельчанин отказался. Более того, придумал легенду. Полицейским он заявил, что совсем другой человек управлял его машиной. А перед этим якобы неизвестный угнал его авто.

Правда, трюк не удался. Полицейские смогли доказать, что за рулем сидел именно он. Помимо лишения прав и штрафа в 30 тысяч за пьяную езду омичу теперь грозит и уголовное дело за ложный донос.

ИСТОЧНИК KP.RU