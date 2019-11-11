2019-11-11T11:52:20+03:00
Общество

«Серая шейка по-омски»: Рыбаки спасли птицу, вмерзшую в лед

Птицу спасли из ледяного плена [фото]
Станислав МУХИН
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Птицу спасли.Птицу спасли.Фото: ВКонтакте
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О доброй истории стало известно на окраине Омска. Там птицу спасли из ледяного плена. Она буквально вмерзла в озеро. На ее счастье мимо проходили рыбаки.

- Когда подъезжали к озеру, заметили на середине водоема птицу, которая вмерзла в лед. Провели спасательную операцию, свозили в ветклинику, и сейчас с птицей все хорошо. Что больше всего поразило, так это то, что на льду было достаточно много людей. И что, не кто не заметил птицу, - написал в соцсетях один из омичей.

Омичи уже прозвали спасенную птицу "серой шейкой". Вероятно, в ближайшее время ее отпустят на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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