Стало известно, почему из кранов в Любино шла зеленая вода
Чиновники прокомментировали ситуацию
Цвет воды напугал местных жителей.Фото: ВКонтакте
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Неожиданно закончилась ситуация с жалобами жителей Любино на воду. В их домах неожиданно полилась из крана жидкость зеленого цвета. Об этом местные рассказали в соцсетях и приложили фото. Оказывается, коммунальщики тут совсем не причем. А самих жителей теперь ждут проверки и возможны проблемы. Об этом рассказали в администрации Любинского района.
- Если бежит вода такого цвета, это означает что сам житель либо соседи несанкционированно осуществляют водоразбор теплоносителя, что является незаконным, - прокомментировали ситуацию чиновники.
ИСТОЧНИК KP.RU