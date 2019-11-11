2019-11-11T09:52:34+03:00
Общество

В Омске поменяли трамвайные пути на 17 миллионов

Всего ремонтные работы прошли на 15 участках пути
Станислав МУХИН
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ФОТО: Алена СУХИНИНАФОТО: Алена СУХИНИНА
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В мэрии Омска подвели итоги ремонта трамвайных путей. Как пояснили в пресс-службе администрации, замена рельс делает движение более безопасным, снижает шум от стука колес трамвая, а также увеличивает скорость транспорта. Всего в этом году поменяли шпалы на 15 участках. Власти потратили на эти цели более 17 млн.

- Проведены работы по замене стрелок и шпал на кольце улицы Стрельникова. Заменены кривые участки пути и стрелочные переводы на 2 Транспортной — Учебной, на Учебной — Бульварной, на 11-й Линии — Лермонтова, остановке общественного транспорта «20 лет РККА», 11-й Ремесленной, на входе в кольцо по улице Маршала Жукова, на Кемеровской — Гусарова и на территории трамвайного депо. Капитально отремонтировали 212,5 метров прямого участка пути по улице Серова и от улицы Ипподромной до дома № 202 по улице Б. Хмельницкого, - рассказала начальник производства филиала службы пути Лариса Казакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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