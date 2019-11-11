В Омской области жители жалуются на зеленую воду в кране

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-11T07:57:55+03:00

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Сильно удивились жители районного поселка Любино, когда включили краны в своих домах. Вместо обычной воды оттуда полилась непонятная жидкость зеленого цвета. Местные уже шутят: из их труб течет настоящий напиток "Тархун". Фото появилось в социальных сетях. Вода из кранов жителей Любино действительно очень похожа цветом на известный напиток.

Сибиряки принялись гадать, из-за чего может литься такая вода. Версии были разные: от испорченных труб до водорослей, которые могли попасть в воду и зацвести. Но все оказалось гораздо прозаичнее: скорее всего, воду в такой цвет специально окрасили коммунальщики. С помощью подкрашенной жидкости они ищут места протечек в водопроводе. Такая вода абсолютно безопасна для человека.

ИСТОЧНИК KP.RU