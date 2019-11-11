«Ты что тут делаешь?»: В Омске рыжий лис помогает строителям с ремонтом ДК «Звездный»

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-11T07:15:32+03:00

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Необычную картину могли наблюдать жители Нефтяников. Там вовсю идет ремонт ДК "Звездый". Однако многих удивило, что вместе со строителями работы проводит и необычный помощник. Помогает в ремонте человек в плюшевом костюме лиса. Его уже сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.

- Иду я такой, никого не трогаю, а тут... Вот такой работник, - говорит автор видео.

На его вопрос, что он тут делает, лис лишь обреченно пожимает плечами.

Однако разгадка оказалась совсем простой. Многие сибиряки узнали в фигуре рыжего лиса талисман одной из омских команд КВН. Свои репетиции они традиционно проводят в ДК "Звездный". Да и прохожий, снявший видео, оказался не простым. На его странице есть ранние фото с этим самым лисом, к тому же он тоже увлекается КВН.

У Звёздного лис делает ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU