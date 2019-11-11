«Ты что тут делаешь?»: В Омске рыжий лис помогает строителям с ремонтом ДК «Звездный»
Необычную картину могли наблюдать жители Нефтяников. Там вовсю идет ремонт ДК "Звездый". Однако многих удивило, что вместе со строителями работы проводит и необычный помощник. Помогает в ремонте человек в плюшевом костюме лиса. Его уже сняли на видео, которое появилось в социальных сетях.
- Иду я такой, никого не трогаю, а тут... Вот такой работник, - говорит автор видео.
На его вопрос, что он тут делает, лис лишь обреченно пожимает плечами.
Однако разгадка оказалась совсем простой. Многие сибиряки узнали в фигуре рыжего лиса талисман одной из омских команд КВН. Свои репетиции они традиционно проводят в ДК "Звездный". Да и прохожий, снявший видео, оказался не простым. На его странице есть ранние фото с этим самым лисом, к тому же он тоже увлекается КВН.
У Звёздного лис делает ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU