В Омске начали ремонт Никольского собора

СЕГОДНЯ 05:32 2019-11-11T05:32:23+03:00

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Жители, гулявшие в центре Омска, заметили необычную картину: вокруг Никольского собора появился забор. В социальных сетях появилось фото. Горожане предположили, что в здании ведется какой-то ремонт. Догадки омичей подтвердили в епархии. Там сказали, что ремонт действительно ведется, но вдаваться в подробности не стали. Скорее всего, работы будут связаны с фасадной частью Никольского собора.

Добавим, ранее сообщалось о плачевном состоянии Успенского кафедрального собора. Горожане заметили трещины в лепнине. В епархии заявляли так же о готовности начать ремонт и привести здания одной из главных достопримечательностей Омска в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU