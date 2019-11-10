В Омске рядом с цирком строят высотку с пентхаусами и личным садом

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-10T10:31:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске вернулся из небытия один из старых проектов. Речь о строительстве 14-этажной высотки, которую хотели построить у здания цирка еще в 2014 году. Многоэтажный дом в форме буквы "Г" на 200 квартир хотели построить еще 5 лет назад, но слишком много проблем с ним было.

Не все депутаты поддержали проект, многие сомневались, нужен ли в таком месте огромный высотный дом. Позже, видимо, проблемы с финансированием возникли и у самого застройщика, после чего о нем забыли.

И вот будущее строительство обсуждают снова. Место стройки уже начали огораживать забором. Видимо, теперь препятствий для возведения элитного дома нет. По информации БK55, на верхних этажах будут пентхаусы с выходом на зимний сад.

ИСТОЧНИК KP.RU