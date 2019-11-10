Стало известно, что будет возле главной елки Омска в этом году

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-10T09:42:09+03:00

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В этом году решено изменить дислокацию главной городской елки. Ее впервые установят на площади перед Музыкальным театром. Об этом уже рассказали в мэрии.

Тем временем, стало известно, что омичей ждет, если они придут в новогодние праздники к елке. Планируется установить очень большое дерево. Здесь же сделают ледовый городок. Не исключено, что на площади будет "работать" Дед Мороз. И, конечно, изготовят символ Нового года - белую крысу изо льда. Не обойдется и без горок. Власти хотят сделать тематические зоны для гуляний, которые будут рассчитаны на детей разных возрастов.

Позаботятся чиновники и о парковочных местах. В этом месте с ними действительно есть проблема.

ИСТОЧНИК KP.RU