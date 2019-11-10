2019-11-10T09:42:09+03:00
Общество

Стало известно, что будет возле главной елки Омска в этом году

Впервые ее установят у Музтеатра
Станислав МУХИН
Поделиться:
Елку установят у Музтеатра.Елку установят у Музтеатра.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В этом году решено изменить дислокацию главной городской елки. Ее впервые установят на площади перед Музыкальным театром. Об этом уже рассказали в мэрии.

Тем временем, стало известно, что омичей ждет, если они придут в новогодние праздники к елке. Планируется установить очень большое дерево. Здесь же сделают ледовый городок. Не исключено, что на площади будет "работать" Дед Мороз. И, конечно, изготовят символ Нового года - белую крысу изо льда. Не обойдется и без горок. Власти хотят сделать тематические зоны для гуляний, которые будут рассчитаны на детей разных возрастов.

Позаботятся чиновники и о парковочных местах. В этом месте с ними действительно есть проблема.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Омска фуру «намотало» на столб
Омич упал в обморок прямо в отделении почты
В Крыму Омск на железной карте обозначили Шаром Бухгольца и цифрой «55»
В Омске хулиганы разбили стекла остановки у Парка Победы
«Эти траты лягут на плечи родителей»: Депутат пообещал рост поборов в омских садиках
Омичей напугало масляное пятно на Иртыше
Стало известно, что президенты Путин и Токаев подарили друг другу на Форуме в Омске
В омской мэрии объяснили, почему упали новые ограждения вдоль дорог
В октябре омичи дышали пылью и сажей
В Омской области из-за нарушений при капремонте возбудили уголовное дело
Под Омском у школы обрушился потолок
Омич избил старика из-за 27 рублей
Омичка убила сожителя за жадность
На видео попал момент, как задержанного за угрозу ножом омича сбивает машина
Стало известно, когда в Омске похолодает до -15
Появилось фото, как Владимира Путина встречали в аэропорту Омска
«Авангард» презентовал видео с макетом новой «Арены Омск»
В Омске сняли на видео отъезжающий из Омска кортеж президента
Омского живодера, убившего щенка, отправили в колонию строгого режима
Глава Минэкономразвития РФ Орешкин высказался о пограничных переходах России и Казахстана в Омске
Владимир Путин - в Омске: Форумы России и Казахстана приносят хорошую практическую отдачу
Губернатор Бурков - на Форуме России и Казахстана: Наш сосед обеспечивает четверть торгового оборота Омской области