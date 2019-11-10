2019-11-10T07:31:30+03:00
Происшествия

В центре Омска фуру «намотало» на столб

Авария произошла на улице Герцена [фото]
Станислав МУХИН
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Грузовик сильно разбило.Грузовик сильно разбило.Фото: ВКонтакте
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Серьезная авария произошла в самом центре Омска. На улице Герцена фура влетела в столб. Причем перед столкновением грузовик снес забор, который недавно установили в этом месте. В ДТП фуру сильно повредило.

Фото аварии появилось в социальных сетях. О пострадавших ничего не сообщается. Зато появились очевидцы этого столкновения, которые и рассказали, из-за чего все случилось.

- На моих глазах произошла эта авария."КамАз" подрезал эту фуру, он решил объехать авто, поворачивавшее налево. Виновник даже поворотники не включил, а этот грузовик просто не успел ему посигналить, так все быстро случилось, - описала детали аварии одна из свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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