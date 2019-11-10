Омич упал в обморок прямо в отделении почты
Вызовом скорой закончился поход на почтовое отделение для одного из омичей. Об этом рассказали активисты "Гражданского патруля". Все случилось на улице Масленникова. Мужчина в очереди упал в обморок прямо на пол. Ему тут же вызвали врачей. Общественники винят в случившемся состояние почтового отделения. На него активисты организации жаловались неоднократно.
- Мы предполагаем, что причиной обморока стало состояние почтового отделения, в котором отсутствовали кондиционеры, а также кресла, где посетители могли спокойно дождаться своей очереди, - рассказали общественники. - Из пяти окошек работают 2-3. Но зато этим летом там поставили стеллаж с продуктами, тем самым сократив и без того небольшое помещение почты.
ИСТОЧНИК KP.RU