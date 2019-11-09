В Крыму Омск на железной карте обозначили Шаром Бухгольца и цифрой «55»

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-09T13:21:58+03:00

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Необычный арт-объект открыли в Симферополе. Там ко Дню народного единства создали кованную металлическую карту России. Она представляет собой огромные солнечные часы, составленные из выкованных достопримечательностей региона.

Например, Москва на арт-объекте обозначена в виде Кремля, Санкт-Петербург - кораблем. И так далее.

Омск тоже нанесли на карту. Наш город изобразили Шаром Бухгольца. Считается, что именно он - основатель города. Так же под этим символом Омска на арт-объекте цифра нашего региона - "55". В целом сибирякам, судя по комментариям в соцсетях, карта понравилась. Правда, появились мнения, что Омск мог быть представлен и другими достопримечательностями. Звучали варианты с Драмтеатром, Траскими воротами и Успенским собором.

ИСТОЧНИК KP.RU