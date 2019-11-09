В Омске хулиганы разбили стекла остановки у Парка Победы

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-09T12:44:19+03:00

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В социальных сетях появились фото, которые активно обсуждают горожане. На кадрах разбитые стекла остановочного павильона у Парка Победы. Павильоны, между прочим, были новые - их установили перед самым Форумом России и Казахстана. Разнесли стекла остановочного пункта ночью.

Омичи недоумевают: зачем сами жители вредят себе. Ведь теперь в павильоне не укрыться от дождя или ветра. Скорее всего, подрядчику придется стеклить остановку снова. А некоторые омичи считают, что виноваты сами рабочие. По их мнению, хлипкие стекла установили сами сотрудники подрядной организации, которые разбились на ветру.

ИСТОЧНИК KP.RU