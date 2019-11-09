Омичей напугало масляное пятно на Иртыше

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-09T07:19:53+03:00

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В очередной раз жители активно обсуждают проблему экологии в Омске и бьют тревогу. Теперь виной тому не выбросы, а Иртыш. Омичи обеспокоены состоянием реки. А все из-за того, что сибиряки заметили большое масляное пятно в воде.

Его фото появилось в социальных сетях. Горожане гадают, что это - бензин или солярка. А также пытаются выяснить, кто мог быть виновником этого масляного пятна. В любом случае все пути ведут к властям - омичи ругают чиновников за безразличие к экологическому состоянию Иртыша.

Других же жителей картина совсем не удивила.

- Так удивляетесь как будто в хрустально чистую речку налили! Постоянно такое плавает! Уже можно привыкнуть! - написал под фото один из омичей

ИСТОЧНИК KP.RU