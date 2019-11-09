Омичей напугало масляное пятно на Иртыше
В очередной раз жители активно обсуждают проблему экологии в Омске и бьют тревогу. Теперь виной тому не выбросы, а Иртыш. Омичи обеспокоены состоянием реки. А все из-за того, что сибиряки заметили большое масляное пятно в воде.
Его фото появилось в социальных сетях. Горожане гадают, что это - бензин или солярка. А также пытаются выяснить, кто мог быть виновником этого масляного пятна. В любом случае все пути ведут к властям - омичи ругают чиновников за безразличие к экологическому состоянию Иртыша.
Других же жителей картина совсем не удивила.
- Так удивляетесь как будто в хрустально чистую речку налили! Постоянно такое плавает! Уже можно привыкнуть! - написал под фото один из омичей
ИСТОЧНИК KP.RU