2019-11-09T06:54:03+03:00
Общество

Стало известно, что президенты Путин и Токаев подарили друг другу на Форуме в Омске

Презенты оказались изысканными
Станислав МУХИН
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Кадры встречи двух президентов в аэропорту Омска.Кадры встречи двух президентов в аэропорту Омска.Фото: Facebook
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Закончился Форум России и Казахстана в Омске. На омской земле встретились два президента - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Перед началом Форума они обменялись подарками. Презенты оказались необычными.

- Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, – рассказал на своей странице в соцсетях пресс-секретарь казахстанского президента Берик Курмангали.

В Омске президенты провели всю вторую половину рабочего дня, после чего улетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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