Стало известно, что президенты Путин и Токаев подарили друг другу на Форуме в Омске
Закончился Форум России и Казахстана в Омске. На омской земле встретились два президента - Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Перед началом Форума они обменялись подарками. Презенты оказались необычными.
- Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, – рассказал на своей странице в соцсетях пресс-секретарь казахстанского президента Берик Курмангали.
В Омске президенты провели всю вторую половину рабочего дня, после чего улетели.
ИСТОЧНИК KP.RU