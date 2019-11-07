2019-11-07T17:43:57+03:00
Общество

Бурков призвал сделать Иртыш глубже

Его поддержали казахстанские коллеги.
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На пленарном заседании XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана обратили внимание на состояние Иртыша. Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что отдельного внимания заслуживает увеличение оборота грузов, доставляемых по реке Иртыш.

- В этом году их общий объем не превысил 180 тысяч тонн и составил 2% от показателей советского времени, - сказал Александр Леонидович. - Сдерживающий фактор – неудовлетворительного состояния русла, отсутствия стабильно высокого уровня воды. Надо углубить русло, чтобы обеспечить безопасно судоходство. Речь надо вести о крупных прорывных проектах, чтобы промышленность могла улучшить свои позиции на мировым рынке.

Его поддержал казахстанский коллега – аким Павлодарской области Булат Бакауов:

- Основным сдерживающим фактором интенсивного развития грузовых перевозок является отсутствие соответствующей глубины и габарита судового хода на реке Иртыш на участке Урлютюбе (РК) – Омск (РФ). В этой связи, необходимо решение на правительственном уровне по проведению российской стороной ежегодных дноуглубительных работ на реке Иртыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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