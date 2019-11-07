Путин и Токаев встретились в Омске

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-07T17:03:04+03:00

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Лидеры двух стран России и Казахстана прилетели в Омск во второй половине дня 7 ноября для участия в XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

- Мы вспоминали, что именно в Омске 2003 году прошел первый такой форум, - сказал, открывая пленарное заседание форума, Владимир Путин. – На нынешнюю встречу в Омск приехали около 1600 участников из 24 российских субъектов и 10 казахских областей.

- Омск является своего рода отправной точной развития наших отношений, - заметил Касым-Жомарт Токаев. - Именно в этом городе прошел первый форум приграничных областей, а сегодня форум вышел на новый этап.

Текст Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU