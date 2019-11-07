Чемпионат мира по хоккею среди молодежек проведут в Омске
Новый Центральный спортивный комплекс хоккейной академии «Авангард», который открылся в рамках культурной программы XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, станет местом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом заявил председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов:
- Мы хоть не полностью, но мы вернули хоккей в Омск. Это первый шаг к возврату большого хоккея в наш город. В дальнейшем мы проведем здесь ни один замечательный турнир и начнем с молодежного чемпионата мира.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк эту мысль поддержал:
- Мы проводим турниры четырех наций с участие Финляндии, Швеции, Чехии и России. В таких условиях мы можем договориться, чтобы провести здесь турнир молодых хоккеистов на высоком уровне.
Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU