2019-11-07T14:46:45+03:00
Спорт

Чемпионат мира по хоккею среди молодежек проведут в Омске

Для этого есть все условия в новом спорткомплексе академии «Авангарда».
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В новой академии «Авангарда» есть все условия для масштабных хоккейных соревнований. Фото Ларисы ЛОСКУТОВОЙВ новой академии «Авангарда» есть все условия для масштабных хоккейных соревнований. Фото Ларисы ЛОСКУТОВОЙ
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Новый Центральный спортивный комплекс хоккейной академии «Авангард», который открылся в рамках культурной программы XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, станет местом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом заявил председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов:

- Мы хоть не полностью, но мы вернули хоккей в Омск. Это первый шаг к возврату большого хоккея в наш город. В дальнейшем мы проведем здесь ни один замечательный турнир и начнем с молодежного чемпионата мира.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк эту мысль поддержал:

- Мы проводим турниры четырех наций с участие Финляндии, Швеции, Чехии и России. В таких условиях мы можем договориться, чтобы провести здесь турнир молодых хоккеистов на высоком уровне.

Текст и фото Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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