2019-11-07T14:14:32+03:00
Спорт

Новую хоккейную арену в Омске откроют в сентябре 2022 года

А пока можно посмотреть ее 3-D модель.
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На открытии Центрального спортивного комплекса хоккейной академии «Авангард» в Омске, которая прошло в дни XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов сообщил – планируется, что сезон 2022-23 годов «ястребы» проведут в Омске.

- В рамках этого форума мы презентуем 3-D модель будущей арены и все болельщики могут увидеть ее макет. Наш проект проходит сейчас государственную экспертизу и к концу года мы планируем получить его согласование, а в конце весны должны выйти на строительство. Нам поставлена задача чтобы «Авангард» в сентябре 2022 года начал сезон на новой арене. Мы этой цели и придерживаемся, - сказал Александр Владимирович.

Лариса ЛОСКУТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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