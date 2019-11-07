Омского дебошира, устроившего дебош в аэропорту, будут судить

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-07T13:45:20+03:00

Напомним, он чуть не сорвал вылет в Тайланд

Изменить размер текста: A A

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СК на транспорте СКР завершено расследование уголовного дела в отношении омича, устроившего пьяный дебош в аэропорту. По версии следствия, 23 октября мужчину, который набрался так, что уже слабо понимал, где находится, не пустили на борт самолета, направлявшегося из Новосибирска в аэропорт Пхукета.

Огорчившись, что не попадет в Тайланд, омич начал разносить аэропорт. Когда успокаивать его пришли полицейские, напал и на них.

– Недовольный сложившийся ситуацией обвиняемый применил в отношении одного из сотрудников полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, а после его доставления в дежурную часть, в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских, – сообщает пресс-служба Зарадно-Сибирского СУ на транспорте СКР. – Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU